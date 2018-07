Prof. Krystyna Pawłowicz o opozycji totalnej: Są zdolni do wszystkiego! Panie Marszałku, to nie są żarty!

Posłanka Prawa i Sprawiedliwości, prof. Krystyna Pawłowicz uważa, że to, co w ostatnim czasie wyprawia opozycja totalna, przekracza już wszelkie granice.

Polityk opublikowała na Twitterze kolejny ostry wpis na temat zachowania parlamentarzystów Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej, a także tych, którzy Nowoczesną już opuścili.

"Panie Marszałku, to nie są żarty!"- zwraca się posłanka Pawłowicz do marszałka Sejmu, Marka Kuchcińskiego. Zdaniem parlamentarzystki PiS, totalni są w tej chwili zdolni do wszystkiego oraz zagrażają Sejmowi, posłom i polskim instytucjom.

"W swej nienawiści,opętaniu i zbydlęceniu ci szaleńcy są zdolni do wszystkiego, nawet do zbrodni. Brak reakcji na ich wyczyny doprowadzi do samosądu..."-napisała polityk.

Bydło poselskie z lewej strony sali zagraża Sejmowi,posłom i polskim instytucjom

P Marszałku,to nie są żarty !

W swej nienawiści,opętaniu i zbydlęceniu ci szaleńcy są

zdolni do wszystkiego,nawet do zbrodni

Brak reakcji na ich wyczyny doprowadzi do samosądu..

— Krystyna Pawłowicz (@KrystPawlowicz) 18 lipca 2018

yenn/Twitter, Fronda.pl