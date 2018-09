Prof. Krystyna Pawłowicz: Niemcy potwierdzili swój antypolski sojusz z Rosją

Poseł Prawa i Sprawiedliwości prof. Krystyna Pawłowicz odniosła się do faktu zaproszenia przez Niemcy Ludmiły Kozłowskiego do Bundestagu, gdzie odbywa się właśnie jej wysłuchanie pod tytułem „Prawa człowieka w niebezpieczeństwie – demontaż praworządności w Polsce i na Węgrzech”. Pomimo wpisania Kozłowskiej przez Polskę do SIS, Kozłowska wizę otrzymała.