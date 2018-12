Prof. Krystyna Pawłowicz: Nie zmuszajcie mnie, bym szybko wyzdrowiała...

Poseł Prawa i Sprawiedliwości, prof. Krystyna Pawłowicz, w mocnym wpisie odniosła się do komentarzy w mediach, wedle których nie tyle rezygnuje ona z polityki, co stosowany jest tutaj „zabieg chowania”, który zastosowano wedle słów Marcina Kierwińskiego z PO w przypadku Antoniego Macierewicza. „NIKT mnie nie chowa ani nie wyrzuca” - pisze Pawłowicz.

Wiele mediów spekulowało, że to tak naprawdę decyzja prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, który nakłonił poseł do tego, aby nie startowała w kolejnej kadencji, co miałoby być podyktowane chęcią złagodzenia medialnego oblicza PiS. Po tych komentarzach prof. Pawłowicz przerwała milczenie. Oto jej wpis: