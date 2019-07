Prof. Krasnodębski: Unio, więcej konsekwencji wobec Rosji!

Europoseł zwrócił jednak uwagę na to, że część krajów członkowskich nie uznaje za priorytetowe nie przestrzeganie sankcji, lecz własne interesy handlowe. „Jak jest możliwe, że Austriacki Koncern Naftowy (OMV) porozumiał się w zeszłym miesiącu z Gazpromem co do wykupu jego udziału w syberyjskich polach gazowych za 900 mln euro? Jak wytłumaczyć, że niemieckie inwestycje bezpośrednie w Rosji zanotowały w 2019 roku 33% wzrost w stosunku do ubiegłego roku? Potrzeba więcej konsekwencji w polityce unijnej wobec Rosji” - podkreślił Krasnodębski.