Prof. Krasnodębski: Opozycja marzy o interwencji zewnętrznej

"Obecna Konstytucja RP ma wiele wad. Dzieli władzę wykonawczą. Nie jest do końca wiadomo, jakie są prerogatywy prezydenta wybieranego w wyborach powszechnych, a z drugiej strony-jakie są uprawnienia premiera. To jest ustrój hybrydalny"-wyliczał prof. Zdzisław Krasnodębski.

Europoseł PiS w rozmowie z Polskim Radiem mówił o uchwaleniu Konstytucji 3 Maja, którą to rocznicę świętujemy dziś.

„Konstytucja 3 Maja była zwieńczeniem pewnego dzieła reform, które miały na celu uratowanie państwa polskiego. Dziś wiemy, że państwo nie zostało uratowane. Co więcej, nawet ta Konstytucja była pretekstem do ingerencji i agresji pod hasłami wolności”- zauważył wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego.

"Okres końca Rzeczypospolitej, to także czas, w którym popełniano wiele czynów niegodziwych. Pierwszy rozbiór, Targowica. To było zmaganie tych, którzy chcieli państwo ratować, z tymi, którzy pod hasłami wolnościowymi bronili swoich starodawnych wolności"-tłumaczył gość Polskiego Radia. Profesor Zdzisław Krasnodębski zwrócił uwagę, że Polska miała szansę uratować swoją mocarstwową pozycję- było to za czasów Jana III Sobieskiego. Jeszcze później, za czasów Jana Kazimierza, wojska polskie gromiły moskiewskie, potem jednak nastąpił szybki upadek Rzeczyspospolitej. W ocenie polityka PiS, przyczyną były nasze własne słabości.