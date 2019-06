Prof. Kazimierz Kik: W PSL dojdzie do rozłamu

PiS=UWbis 7.6.19 14:02

Przywódcy w PSL - tyle mają z chłopami wspólnego co "warszawscy rolnicy". Zgaduję, że te umizgi do "rzeczywiście chłopskich przywódców" to wstęp do próby budowania koalicji PiS z częścią PSL. Jakoś to blatowanie się z ZSL trzeba wyborcom wytłumaczyć.