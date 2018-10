Prof. Kazimierz Kik: Premier wyczuł wiatr historii. Wie, że musi zdać celująco

Prof. Kazimierz Kik: Wydaje mi się, że celująco wbrew pozorom i wbrew niektórym opiniom post factum. On daje PiS nowe perspektywy, jest z innej rzeczywistości, ale daje pewnej wiarygodności polityce ekonomicznej i finansowej PiS, swoistą pewność, że ta polityka jest w dobrych rękach. Mateusz Morawiecki stworzył dla małych wsi i miasteczek nowe perspektywy. Pokazał im, że wkomponowuje ich w ogólnopolską koncepcje i strategię rozwoju, która do tej pory była rozwojem wyspowym, i daje swoją osobą rękojmię tego rozwoju. Największy wkład w kampanie Morawieckiego polegał na tym, że pokazał możliwość „uprzedsiębiorstwowienia“ wsi.

Zaszczepił nadzieję, że wieś jest potencjałem. Najgorszą bolączką wsi teraz to ucieczka młodych, bo nie ma tam pracy, nie ma przedsiębiorczości. Morawiecki pokazał, że wieś można nie tylko wkomponować w ogólnokrajowy rozwój, ale uczynić z niej jeden z głównych podmiotów tego rozwoju. Nadzieja to przede wszystkim gospodarka rozwój, Ludzie widzą za nim pieniądze.

Tak, bo w tej chwili Polska się rozwija. Wszystkie wskaźniki stoją dobrze, więc póki gospodarka się rozwija, póty Morawiecki będzie wiarygodny i przekonywujący. Pamiętajmy, że w PiS jak w każdej partii, są różne skonfliktowane frakcje i tylko ręka Jarosława Kaczyńskiego to wszystko trzyma w kupie. Morawiecki może być następcą Kaczyńskiego pod jednym warunkiem, jeśli tego zechce sam prezes. On może wrosnąć w aktyw, tylko za zgodą i życzeniem prezesa. Kaczyński go teraz testuje i wszystko jest w rękach Mateusza Morawieckiego. Myślę, że on wie o tym. To jest jego chwila i jak jej nie wykorzysta, to drugiej takiej szansy nie dostanie.