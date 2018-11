Prof. Kazimierz Kik dla Frondy: Tusk spróbuje dziś rozpocząć proces powrotu do władzy!

Prof. Kazimierz Kik, politolog: Trudno wniknąć w rzeczywistą motywację Hanny Gronkiewicz-Waltz odnośnie Marszu Niepodległości, gdyż mamy za mało informacji. Natomiast, z zewnątrz jej decyzja w tej sprawie wygląda na prowokację mającą na celu skłócić policję i uczestników Marszu. Jeżeli Marsz byłby nielegalny, to wymusiłoby to działania Policji przeciw obywatelom w nim uczestniczącym.

Wiemy o tym, że protesty Policji faktycznie miały miejsce, jednak ostatecznie doszło do porozumienia pomiędzy szefostwem MSWiA a związkami zawodowymi. Czy można mówić w tym przypadku o sukcesie oraz czy teraz nie będzie już żadnych powodów do wciągania w polityczne rozgrywki Policji, która odgrywa w tym czasie nie mało znaczącą rolę?

Sądzę, że nie dojdzie do żadnych burd, obecność Policji może prowokować niektóre grupy, jednak wojsko już nie. Jest też drugie dno sukcesu prezydenta Dudy i premiera - nie tylko przejęcie inicjatywy, ale i porozumienie się z organizatorami Marszu Niepodległości. Porozumienie oznacza, że patriotyczna młodzież, państwo, społeczeństwo pójdą razem we wspólnym Marszu, natomiast opozycja będąc poza nim sama skazuje się na samoizolację.

Opozycja oczywiście nie odpuści, świadczy o tym obecność Donalda Tuska w Polsce. Nie po to przyjechał wczoraj, nie po to był w Łodzi, gdzie nazwał - co jest absolutnym skandalem - rząd Polski, przedstawicieli rządu „nowymi bolszewikami”. Było to prowokacyjne wystąpienie Donalda Tuska, który całkowicie odkrył swoją prawdziwą twarz. Teraz z pewnością rozpocznie on realizowanie wizji, w której celem będzie budowanie nowej Polski, która przeciwstawi się rządowi, który nazwał „nowymi bolszewikami”.