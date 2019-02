'Piątka Kaczyńskiego'- 'szach mat' dla opozycji? Odpowiada prof. Kazimierz Kik

Nie ma nic gorszego niż nieodpowiedzialna polityka rządu koalicji PO-PSL, która była prowadzona przez lata, a która to pozwalała na liczne zaniedbania i straty w budżecie min. poprzez fakt wyłudzeń VAT. Za ich rządów, okazało się, że kosztem społeczeństwa żyją kombinatorzy. Natomiast, Prawo i Sprawiedliwość pokazało, że da się wygospodarować potrzebne środki jeśli faktycznie dba się o dobro obywateli. To, co miało miejsce za Platformy, można nazwać lekkomyślnością i brakiem troski o obywateli. Politycy PO więcej troski poświęcali sprawom Europy, sprawom dobrych kontaktów z Niemcami, z Unią Europejską. Prawo i Sprawiedliwość pokazało, że wystarczy dobrze gospodarować w Polsce, żeby były pieniądze dla Polaków.

To znaczy, że szaleją tu lobbingi biznesowe, które próbują wpływać na ustawodawstwo w Polsce, - i to tylko w jednym kierunku – ma być łatwiej dla biznesu. Jeżeli popatrzymy na to, co mówiła Platforma Obywatelska, wtedy kiedy Prawo i Sprawiedliwość stawiało ten program 500+ po raz pierwszy, to widzimy, że późniejsze zachowania PO, czyli akceptacja niektórych elementów 500 + wynikały wyłącznie z taktyki politycznej. W związku z tym, to nie tylko PO jest ojcem programu 500+ a Prawo i Sprawiedliwość. Dlatego uważam, że nie ma sensu zwracać uwagi na zamęt pojęciowy i programowy opozycji wokół tego zasadniczego hasła „500+”, które jest de facto tylko hasłem, ale oznacza to przede wszystkim, że między koalicją opozycji a koalicją rządzącą polega na tym, że jedni myślą w kategoriach interesu biznesu i mechanizmów rynkowych a drudzy w interesie biedniejszej części Polaków.