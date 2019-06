Prof. Kazimierz Kik dla Frondy: Czy wybuchnie wojna USA z Iranem?

Co więcej Iran ma akceptację Rosji. To jest też dosyć istotne, bo Iran nie jest całkowicie pozbawiony pomocy zewnętrznej (w sensie pomocy nie militarnej, rzecz jasna, tylko wsparcia międzynarodowego). No i Stany Zjednoczone, tworząc kolejne konflikty, odbierane są na płaszczyźnie międzynarodowej z coraz większą dezaprobatą. Jest oczywiste, że Stany Zjednoczone nie są w stanie wymusić sankcjami na Iranie zmiany stanowiska Irańczyków w zakresie produkowania bądź nie przez nich broni jądrowej. Generalnie rzecz biorąc, stanowisko Europejczyków wskazuje na to, że Iran tej broni nie produkuje. W grę więc wchodzą zupełnie inne czynniki, jeżeli chodzi o Iran i Stany Zjednoczone. Tu raczej wchodzą w grę czynniki układu sił na Bliskim Wschodzie. Stany Zjednoczone najprawdopodobniej instrumentalnie wykorzystują zarzuty pod adresem Iranu, ponieważ sprawą dla nich nadrzędną jest utrzymanie i umocnienie swojej pozycji na Bliskim Wschodzie, czyli pozycji swoich sojuszników: Arabii Saudyjskiej chociażby i Izraela.

Nie, nie! Iran nie jest w stanie zagrozić znacząco siłom zbrojnym USA. Oczywiście, tam w regionie, tak. W jakimś krótkim momencie, zanim nie dopłynęłyby główne siły amerykańskie, to może (w jakimś tam małym zakresie) tak. To nie chodzi o to, czy jest w stanie zagrozić. Chodzi głównie o to, czy Iran byłby w stanie zaszkodzić i zagrozić sojusznikom Stanów Zjednoczonych w regionie. To jest ten problem, bo Iran nie musi wygrać z USA. Wystarczy, że Iran poczyni ogromne szkody wśród sojuszników Stanów Zjednoczonych w regionie, czyli zniechęci niektóre państwa arabskie, bliskowschodnie, do trzymania się Stanów Zjednoczonych, ponieważ może być dowód na to, że jest to dla interesów tych państw szkodliwe.