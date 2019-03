Prof. Kazimierz Kik: Decyzja TSUE to próba zmiękczenia polskiego rządu

Dziś w Trybunale Sprawiedliwości UE odbyła się rozprawa dotycząca pytań prejudycjalnych Sądu Najwyższego, które dotyczyły m.in. niezależności KRS. Duże kontrowersje wzbudziła informacja na temat terminu, w którym rzecznik generalny TSUE ma ogłosić opinię w sprawie wspomnianych pytań. Stanie się to trzy dni przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Jak przekonuje prof. Kazimierz Kik – nie ma tu żadnego przypadku.

„Jeśli nie uda się go zmiękczyć, to tuż przed wyborami może to poważnie wstrząsnąć atmosferą polityczną, w duchu ostrzeżenia wyborców przed głosowaniem na „partię przeklętą” przez unijny establishment. To jest oczywiste, tu nie ma żadnego przypadku”