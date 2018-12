Prof. Karol Karski: Wałęsa przeciw polskiej racji stanu

Wypowiedź polityka związana jest z wywiadem, którego były prezydent Lech Wałęsa udzielił w pro-kremlowskim portalu "Sputnik". Wałęsa określił w nim m.in. prezydenta Władimira Putina, którego nazwał mądrym człowiekiem. Co więcej, podkreślił również, że gdyby otrzymał zaproszenie na Kreml do rozmowy, to bez zastanowienia by się tam wybrał.