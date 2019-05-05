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Prof. Karol Karski: Razem wygrajmy tę bitwę dla Polski!!! 5.05.2019, 18:30
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Prof. Karol Karski: Razem wygrajmy tę bitwę dla Polski!!!

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  • szcze na PiS 5.5.19 18:38

    Aż dziw bierze że z mieczem nie szarżuje Meleksem na wrogów!

  • aaa_kotki_dwa 5.5.19 18:45

    Karol Karski walczy z katolickimi zakonnikami, ze szpitalnikami najświętszej Marii Panny! Jakież to antykatlockie! Ekskomunikę wyczuwam dla czerwononosego operatora melexa!

  • Mirek 5.5.19 18:50

    Polskę może uratować tylko Prawo i Sprawiedliwość . Dlatego namawiam wszystkich aby głosowali na PiS . Mieliśmy 8 lat rządów koalicji PO - PSL i finał jest taki że rozkradli 500 miliardów złotych !!! . Na nic nie było pieniędzy .......ale dla złodziei były . Za rok 2018 wzrost PKB to 5,1% . Komisarz UE Oetinger , z pochodzenia Niemiec , powiedział że Polska jest lokomotywą gospodarczą Unii Europejskiej . Tak że lewactwo pad na łapy i głosować na PiS !! .

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