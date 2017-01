Prof. Jan Żaryn o 'polskich obozach': Główne źródło kłamstwa - Niemcy

reklama

Gościem Tematu Dnia był prof. Jan Żaryn, senator PiS i redaktor naczelny „W Sieci Historii”, który w rozmowie z Mateuszem Godkiem tłumaczył, jak powinna wyglądać skuteczna polska polityka historyczna i odpowiedź na sformułowania „polskie obozy śmierci”.



- Ta akcja pokazuje nam, że bardzo dużo działań, które powinniśmy podejmować jako Polacy jest w rękach nie tylko państwa, ale także poszczególnych osób, środowisk, ludzi, którzy chcą się zmierzyć z tym kłamstwem, które będzie się powtarzać, ponieważ jest wpisane w pewną logikę utrwalania dotychczas panującej polityki historycznej dokonywanej przez ważne podmioty międzynarodowe - mówił prof. Żaryn, odnosząc się do akcji „Żelaznej Logiki” #GermanDeathCamps



- Należy liczyć się z tym, że to obrzydliwe, zakłamane i niezgodne z prawdą sformułowanie „polskie obozy koncentracyjne”, będzie podawane światu – dodawał



Według prof. Żaryna, „głównym źródłem kłamstwa (….) są i były Niemcy, niegdyś Niemcy Zachodnie i konkretne środowiska osadzone w strukturze Państwa niemieckiego”.



- To jest taka operacja zgrabnie wykonywana od wielu dziesięcioleci, która nas, Polaków zadziwiła szczególnie po 89 r., kiedy okazało się, że to właśnie z Zachodu, a nie z Moskwy płynie także kłamstwo, tylko zupełnie innej natury, do którego nie byliśmy przygotowani – podkreślał redaktor naczelny „W Sieci Historii”



Senator Prawa i Sprawiedliwości zaznaczył, że akcja #GermanDeathCamps jest wspierana przez Państwo.

27.01.2017, 9:00