Prof. Jan Szyszko: Oto dlaczego Niemcy i Francja walczą z węglem

"Polityka klimatyczna Unii Europejskiej oparta o pakiet klimatyczno-energetyczny bardzo mocno ingeruje w państwa, których gospodarka oparta jest o taki nośnik, jak węgiel kamienny. Padło tu dokładnie na Polskę. Jest to walka z Polską" - mówi prof. Jan Szyszko, były minister środowiska w rządzie PiS.

Według prof. Szyszki "jedyną wadą węgla jest to, że on jest polski".

"Polacy pokazują, że mogą dobrze gospodarować tym węglem, mogą mało emitować, rozwijać własne technologie, które mogą być stosunkowo mało emisyjne, a to, co wyemitujemy, jesteśmy w stanie wychwytywać przez lasy. W tym zakresie możemy być wzorem dla całego świata" - stwierdził były minister w rozmowie z "Radiem Maryja".

Jak wskazywał Szyszko, celem UE jest eliminacja węgla kamiennego. "Tej myśli przewodzą dwa państwa – Niemcy i Francja. Chodzi o to, żeby doprowadzić do podniesienia ceny emisji dwutlenku węgla do atmosfery i jednoczesnym wprowadzeniu limitu emisji. Wtedy wymusi się wyeliminowanie węgla jako nośnika energii i stosowanie coraz nowszych technologii, a te technologie posiadają państwa, o których już mówiłem" - powiedział.