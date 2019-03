Prof. Jadwiga Staniszkis: Kartę LGBT+ popieram, chociaż szczegółów nie znam

Stop agresji na Frondzie! 25.3.19 14:19

Takich konserwatywnych intelektualistów ten kraj potrzebuje. Nie neguje rzeczywistości, ani nauki, ani tego, jak wygląda świat. Nie przejawia myślenia życzeniowego.

Popiera kartę, bo zwyczajnie dostrzega, że osoby LGBT+ w Polsce potrzebują pomocy, bo połowa ludzi słucha w tym temacie osób, które mają o temacie najmniejsze pojęcie - księży z ambon. Szczegółów znać nie trzeba - docenia dobrą wolę Trzaskowskiego. Pokój ludziom dobrej woli. :)



Co do samej adopcji, to nawet wśród osób LGBT+ zdania są podzielone.

To, co w dzisiejszych czasach powinno być normą, to pomaganie ludziom, którzy się kochają i chcą ze sobą żyć, prowadzić wspólne gospodarstwo domowe itd. Jeśli ktoś tego nie rozumie, to mentalnie nadal jest pod zaborami.



Z Bogiem!