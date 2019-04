Prof. Jacek Bartyzel: To kara Boża za grzech apostazji

Pożar paryskiej katedry Notre-Dame skomentował także toruński profesor Jacek Bartyzel. Według uczonego jest prawdopodobne, że doszło do celowego podpalenia - niedawno we Francji podpalono przecież drzwi do katedry Saint-Sulpice. Jeżeli jednak rzecz wydarzyła bez celowej ingerencji ludzi - to mamy do czynienia z ewidentnym znakiem od Boga.