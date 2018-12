Prof. Henryk Domański: zapaść Nowoczesnej była do przewidzenia

Henryk Domański zaznaczył, że członkowie partii "nie mieli doświadczenia w kierowaniu". W jego opinii "to co się stało w ciągu ostatnich kilku dni było do przewidzenia".

Prof. Henryk Domański uważa również, że "jeżeli chodzi o wchłoniecie Nowoczesnej, to PiS nie ma się czego obawiać". Zaznaczył, że Nowoczesna nie cieszyła się dużym poparciem. - Nawet przyciągniecie do siebie 2-3 procent elektoratu, to jaki to może być sukces dla Platformy? - pytał retorycznie.