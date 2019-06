Prof. Henryk Domański: PiS wyznacza reguły politycznej gry

Istnieje taka potrzeba (...), żeby zaoferować nową formę kształtowania programu wyborczego w postaci konwencji - ocenił prof. Henryk Domański, podkreślając, że obecnie to PiS wyznacza standardy i dyktuje warunki politycznej gry.

Opozycja, w jakiej postaci by nie wystąpiła, będzie naśladować. Tak jak to robi do tej pory - ocenił.