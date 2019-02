Prof. Grzegorz Kucharczyk: Kłamstwo Okrągłego Stołu

Ryszard Olejniczak 6.2.19 10:09

Przy okrągłym stole otwarto bramy do zawłaszczenia społeczeństwa i tego co stanowiło jego własność(choć nazywało się państwowe). Nie zapomniano o niczym co zabezpieczało interesy "Wysokich" umawiających się stron, pomijając głuchym milczeniem sprawy zabezpieczenia przyszłosci szarych obywateli. Taki stan rzeczy usankcjonowała później kontynuacja w której ochronę prawną zapewniono własności prywatnej, ale państwowej i spółdzielczej - NIE, mimo, że większość majątku w Polsce była wtedy właśnie państwowa i spółdzielcza. Zostało to odebrane jako ukryty sygnał, że państwowe można kraść (stąd prawdopodobnie to koszulkowe przywiązanie do obowiązującej wciąż konstytucji) a ze spółdzielczego robić mafijne folwarki - i tak się stało. Wystarczy chociażby popatrzeć na losy największych zakładów pracy, reprywatyzację i na to co wyprawia się w spółdzielniach mieszkaniowych.