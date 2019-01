Prof. Grzegorz Kucharczyk: Aborcja... Tu PiS musi postąpić radykalnie

,,Dramatycznie pojawia się pytanie o dalszy kierunek rewolucji programowej Zjednoczonej Prawicy. Jest to pytanie dotyczące wprost i dosłownie kwestii życia i śmierci, tzn. jak ugrupowanie rządzące ma zamiar odnieść się do kwestii wzmocnienia gwarancji prawnej dla ochrony życia osób jeszcze nienarodzonych. Słyszymy, że w tym względzie nie będzie raczej znaczącego postępu w dobrą stronę w 2019 roku. To jest niepokojące'' - mówi prof. Grzegorz Kucharczyk w rozmowie z ,,Radiem Maryja''.