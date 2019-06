Prof. Grzegorz Górski dla Frondy: Mamy przełom. Polska będzie odgrywać kluczową rolę

mordechaj 14.6.19 18:18

Jestem za ścisłą współpracą z USA. Myślałem jednak, że Polska jest poważnym krajem i przesunięcie 1 tys. żołnierzy amerykańskich ROTACYJNIE z Niemiec na zachód Polski to za mało, by wrzeszczeć propagandowo o "przełomie" i "kluczowej roli Polski". Po pierwsze podobny sprzęt do F-35 mogliśmy uzyskać wchodząc w kooperację z Niemcami i Francuzami. Wtedy fabryki samolotów najnowszej generacji byłyby też w Polsce, a nie tylko w USA. To samo z technologią nuklearną, którą chcieli sprzedać nam Francuzi, bardzo zaawansowani technologicznie w tej dziedzinie. Ja rozumiem, że te kontrakty to "przełom", bo NIGDY w historii Polski żadna władza (nawet w czasach PRL) nie zawierała tak jednostronnych umów, jak zrobił to Andrzej Duda.Jak do tej pory, oprócz bogoojczyźnianych frazesów NIKT nie powiedział, co tak naprawdę, KONKRETNIE Polska zyskuje i za jaką cenę.