,,Prof. Czerwińska nie złożyła żadnej dymisji''

Portal wpolityce.pl poinformował dziś, że minister finansów Teresa Czerwińska pod koniec ubiegłego miała podać się do dymisji, której nie przyjął premier Mateusz Morawiecki. Jak jednak przekonuje rzecznik resortu – nic takiego nie miało miejsca.

„Mogę to zdecydowanie zdementować, to są absolutne - jak państwo to mówicie - fake newsy, nieprawdziwe informacje. Pani profesor, minister Czerwińska na każdym etapie uczestniczyła w tworzeniu programów, ostatnio nowej +piątki+, wcześniej, odkąd podjęła stanowisko ministra finansów, w całej realizacji programów PiS".