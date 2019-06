Prof. Czarnek: Pomysł PO to działanie antypaństwowe

To nie jest decentralizacja tylko dekompozycja państwa. W samym pojęciu „decentralizacji” nie ma nic złego. Decentralizacja polega na tym, że stosuje się w praktyce zasadę pomocniczości. To, co mogą zrobić niższe struktury, to nie powinny robić tego struktury wyższe, jest to na bazie katolickiej nauki społecznej. Natomiast to, co proponuje Platforma Obywatelska czy eksperci, którzy podobno dla PO wykonali prace programowe, to jest dekompozycja państwa. To jest uczynienie z państwa, które dzisiaj jest państwem jednolitym, państwa federalnego, a wręcz rozbicia dzielnicowego. W tych pomysłach brakuje jeszcze tylko tyle, żeby przekazać również obronę narodową do poszczególnych województw – mówił Przemysław Czarnek.