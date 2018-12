Prof. Chojna-Duch: Minister Nowak praktycznie przejął funkcje ministra finansów

1. Prof. Elżbieta Chojna-Duch udzieliła wywiadu Polskiej Agencji Prasowej (PAP), w którym między innymi opowiedziała jak nowelizowana była ustawa o podatku VAT w 2008 roku, a więc tuż po objęciu władzy przez koalicję PO-PSL i utworzeniu rządu premiera Tuska.

Powiedziała, że zespół który powstał w Kancelarii Premiera kierowany przez ministra Sławomira Nowaka, wówczas szefa gabinetu politycznego Donalda Tuska, pełnił „nieformalną rolę rozstrzygającą” w sprawie ustawy o VAT, a poszczególne jej artykuły przed przekazaniem ich do Sejmu, były omawiane w KPRM.

Co więcej minister Nowak przysłał do niej pismo jako ministra wtedy odpowiedzialnego za przygotowywanie nowelizacji ustaw podatkowych, w którym zażądał, „aby ustaleń ustawy o podatku VAT, które wyjdą z KPRM, nie blokować ani nie zmieniać” i dodała „nie tylko ja widziałam i czytałam to pismo, ale widzieli je inni pracownicy resortu i byli zdumieni”.

Podkreśliła także „że zespół kierowany przez ministra Nowaka miał w swoim składzie posła Janusza Palikota, wtedy szefa komisji nadzwyczajnej Przyjazne Państwo, a także jego doradcę podatkowego i był usytuowany w poprzek rządowej procedury legislacyjnej”.

2. Przypomnijmy także, że pod koniec listopada zeznając pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, minister Chojna-Duch przyznała, że społecznym doradcą ministra Rostowskiego była Renata Hayder jednocześnie zatrudniona w firmie Ernst & Young i to ona uczestniczyła w pracach legislacyjnych w zakresie prawa podatkowego, forsując rozwiązania rozszczelniające system poboru podatku VAT (jak to określiła była wiceminister była wręcz super pracownikiem narzucającym swoje rozwiązania pracownikom departamentów podatkowych).

Co więcej na nieformalnych spotkaniach w KPRM ówczesny szef gabinetu politycznego premiera Tuska, Sławomir Nowak akceptował tak przygotowane zmiany i przekazywał je do Sejmu większości koalicyjnej PO-PSL do uchwalenia.

Zmiany w prawie podatkowym rozszczelniające system podatku VAT przygotowywała także sejmowa komisja Janusza Palikota „Przyjazne Państwo”, one także były uzgadniane przez gabinet polityczny kierowany przez Sławomira Nowaka.

3. Informacje, że podczas rządów Donalda Tuska lobbyści pisali ustawy podatkowe już pojawiały się w zeznaniach świadków przed sejmową komisją śledczą (mówił o tym między innymi pierwszy świadek prof. Witold Modzelewski), ale po raz pierwszy publicznie padły nazwiska osób, które to robiły, co więcej także nazwiska polityków, którzy te zmiany akceptowali i przekazywali do Sejmu.

Przewodniczący komisji Marcin Horała, po tym zeznaniu byłej minister Elżbiety Chojna-Duch, złożył do prokuratury dwa zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa urzędniczego przez ministra Jana Vincenta Rostowskiego (powołanie na swojego doradcę pracownika wielkiej firmy audytorskiej i lobbingowej) i Sławomira Nowaka, który wychodząc poza swoje kompetencje akceptował zmiany w ustawach podatkowych.

Teraz okazuje się także, że rolę ministra finansów w procesie przygotowywania w rządzie i procedowania w Sejmie nowelizacji ustawy o podatku VAT, pełnił minister Sławomir Nowak szef gabinetu politycznego premiera Tuska, a nie konstytucyjny minister finansów Jan Vincent Rostowski.

Jak wiadomo tak znowelizowana ustawa o podatku VAT przyczyniła się walnie do rozszczelnienia systemu jego poboru, a straty z tego tytułu dla budżetu państwa zostały oszacowane miedzy innymi przez Komisję Europejską na kwotę ponad 260 mld zł, a więc porównywalną z jednorocznymi dochodami budżetu państwa.