Prof. Antoni Dudek wyjaśnia, co skompromitowało Wałęsę w sądzie

Niewątpliwie jednym z najbardziej elektryzujących tematów minionego tygodnia był proces Kaczyński-Wałęsa. W czwartek w gdańskim sądzie odbyła się rozprawa. Po raz pierwszy od dłuższego czasu doszło do tak bliskiego spotkania obu polityków.

Wałęsa przypisuje Kaczyńskiemu m.in. chorobę psychiczną oraz odpowiedzialność za katastrofę smoleńską. Zarówno w wypowiedziach medialnych, aktywnościach w internecie, jak i wczoraj podczas rozprawy, Lech Wałęsa forsuje tezę, że to prezes PiS nakazał lądować na lotnisku w Smoleńsku. Jak powszechnie wiadomo, 10 kwietnia 2010 r., tuż przed katastrofą, ówczesny prezydent Lech Kaczyński, który wraz z małżonką oraz delegacją złożoną z polityków, urzędników, duchownych, wojskowych i przedstawicieli rodzin katyńskich oraz organizacji kombatanckich leciał do Katynia oddać hołd pomordowanym przez NKWD polskim oficerom, rozmawiał przez telefon z bratem bliźniakiem, Jarosławem Kaczyńskim. Choć prezes PiS wielokrotnie mówił, że rozmowa dotyczyła stanu zdrowia matki polityków, która przebywała wówczas w szpitalu, pierwszy przywódca "Solidarności" uważa, że w rzeczywistości Jarosław Kaczyński naciskał na brata, aby wydał rozkaz lądowania na lotnisku w Smoleńsku. Prezydent miał posłuchać lidera PiS i dlatego, zdaniem Wałęsy, doszło do tragedii. Były prezydent przekonywał w sądzie, że musi istnieć nagranie, na którym zarejestrowano ostatnią rozmowę braci Kaczyńskich.