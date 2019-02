Prof. Antoni Dudek: Jego rozsądnego głosu będzie Polsce brakowało

Trudno dziś młodym ludziom wyjaśnić, jak Jan Olszewski - od lat bohater polskiej prawicy - mógł wraz późniejszym sekretarzem Gomułki Walerym Namiotkiewiczem napisać w 1956 r. do wyraziście lewicowego tygodnika "Po prostu" głośny wówczas artykuł o konieczności rehabilitacji członków Armii Krajowej. Jeszcze trudniej, dlaczego w kilka lat później, wraz z Janem Józefem Lipskim odtworzył w Warszawie lożę masońską. A był to zaledwie początek jego olbrzymiej pracy na rzecz Polski demokratycznej, wolnej od komunizmu. Kamieniami milowymi były w niej kolejne procesy polityczne, w których Jan Olszewski bronił już w latach 60. m.in. Melchiora Wańkowicza, Jacka Kuronia i Karola Modzelewskiego. Później przyszedł czas na Polskie Porozumienie Niepodległościowe oraz słynną broszurę "Obywatel a Służba Bezpieczeństwa", niezwykle pomocna dla ludzi przystępujących do działalności opozycyjnej. Wszystko to poprzedzało narodziny "Solidarności", za której jednego z ojców-założycieli Jan Olszewski może być w moim przekonaniu uważany.