Prof. Antoni Dudek: Homolobby w Kościele to fakt

Alojzy Cedzidło 17.5.19 11:29

A pan Profesor to tak do końca sprawę pedofili przetrawił . ? Wiem , wiem .... Przetrawił , zbadał i ocenił ... No to proszą o pomoc w zrozumieniu roli SB w tej ,,branży " Tak na chłopski rozum . Kościół za tamtych czasów oprócz forowanej dziś pedofili , ostoją Polskości . A i wrogiem komuny przy okazji . Z tych tez względów był szczególnie na oku bezpieki . Odkrycie jednego duchownego z pedofilskimi skłonnościami , to był skarb Ubeków Ksiądz tez człowiek . Strach a może i obiecana tajność za kapowanie , a i opieka też , była furtka do wiedzy a wiedza do pilnowani wroga socjalizmu. Reasumując , , UB tym rodzajem działania hodowała pedałów .. I Dziś mamy sytuację taką . Księdza można skazać za czyny z przed 30 lat , ,,udokumentowane " tylko zeznaniem ofiary (?) . , ale już opiekuna pedalstwa w kościele nie . Bo to przestępstwo dla ,,opiekuna " się ,przedawniło " .Stąd też ten raj jaki mają totalni w chłostaniu kościoła . Ich gwardii nic zrobić nie można . Ba .. czasem niewolno.. Widać to i w opowieściach pana Profesora . Jakoś brak tam opisu tej wybitnej opieki nad .,, TW pedałkami " w kościele za strony bezpieki..A to by dopiero było ciekawe .