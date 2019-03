Prof. Andrzej Zybertowicz: Unijny establishment pozbawia Europę duszy

Preezydencki doradca odniósł się m.in. do zgody Rady Europejskiej na opóźnienie brexitu. Decyzję o przesunięciu tego terminu podjęli europejscy przywódcy na szczycie w Brukseli po ponad siedmiogodzinnych negocjacjach. Jeśli w przyszłym tygodniu brytyjski parlament zaakceptuje umowę brexitową, wtedy wyjście Wielkiej Brytanii nastąpi 22 maja. W przypadku negatywnego scenariusza ten termin został wyznaczony na 12 kwietnia. I wtedy Wielka Brytania będzie musiała zdecydować - albo wyjdzie z Unii bez porozumienia, albo przygotuje alternatywny plan.

"Jeśli UE wyjdzie z kryzysu, jeśli przy współudziale Polski uda się dokonać jej reformy, to Brytyjczycy będą sobie pluli w brodę, że dokonali brexitu, bo zapłacą za to wysoką cenę. Natomiast jeśli Unia nie wyjdzie z kryzysu to za 10 czy 15 lat Brytyjczycy będą mogli powiedzieć: "dobrze, że opuściliśmy statek, którego konstrukcja zaczynała trzeszczeć w szwach"- wskazał doradca prezydenta Andrzeja Dudy.