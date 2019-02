Prof. Andrzej Zybertowicz: Edukujemy elity naszego sojusznika

Andrzej Zybertowicz: Słowa pani Mitchell są nie do przyjęcia. Pokazują poziom ignorancji części amerykańskich elit na temat sytuacji w Europie Środkowowschodniej podczas II wojny światowej. Mam nadzieję, że takie konferencje jak ta warszawska pomogą amerykańskim elitom zbudować sobie lepszą mapę rzeczywistej sytuacji i historii naszego regionu. Wypowiedź pani Mitchell dowodzi, jak potrzebna jest ta konferencja i obecność w naszym kraju przedstawicieli amerykańskich elit, bo to doskonała szansa, by bezpośrednio prostować deficyty ich wiedzy oraz kłamstwa.