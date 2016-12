Prof. Andrzej Zybertowicz dla Frondy: Polska może odegrać kluczową rolę w przybliżeniu Ukrainy do UE

reklama

Tomasz Wandas, Fronda.pl: Czy relacje polsko-ukraińskie są zadowalające?

Prof. Andrzej Zybertowicz, doradca prezydenta RP Andrzeja Dudy: Nasze relacje są zadowalające, jednak mogą być lepsze. Kluczem jest to, aby były dobre, gdyż jest to związane z naszym bezpieczeństwem.

Czyli Międzymorze?

Koncepcja Międzymorza jest koncepcją długofalową. Dla rozwoju gospodarczego Polski, kluczem jest bezpieczeństwo. Rosja, która podporządkowuje sobie Ukrainę, stanowi zagrożenie dla naszej części Europy.

Czy zdaniem Pana Profesora powinniśmy dbać o to aby Ukraina stała się częścią UE w najbliższej przyszłości?

Powinniśmy jak najbardziej starać o to aby Ukraina stopniowo stawała się częścią świata zachodniego. Polska może odegrać kluczową rolę w przybliżaniu Ukrainy do Zachodu. To my możemy wyrwać ją spod wpływu cywilizacji autorytarnej.

Niektórzy twierdzą, że nie powinniśmy aż tak bardzo angażować się w sprawy Ukrainy, gdyż przez to narażamy się Kremlowi.

Jest to sytuacja wyrwana z kontekstu. Niezależnie od tego, kto będzie kierował Rosją i jaką politykę będzie stosował, Ukraina, która staje się częścią świata zachodniego, jest dla nas buforem bezpieczeństwa, tak samo jak Polska jest dla Niemiec buforem bezpieczeństwa. Poszerzanie świata wspólnych wartości, wymiany handlowej itd. jest w naszym interesie.

Czy w najbliższych latach Ukraina stanie się członkiem UE czy nie?

W najbliższym czasie nie zostanie członkiem UE, ale proces zbliżania do Zachodu, do wzorców zachowań europejskich będzie postępował.

Bardzo dziękuję za rozmowę.

18.12.2016, 19:15