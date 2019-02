Prof. Andrzej Zybertowicz: Artykuł ,,Jerusalem Post'' mógł inspirować Kreml

Beno 15.2.19 11:38

Je¨li pan jest kretynem, to niech pan nie myśli, że wszyscy są kretynami. Czy za wypowiedzi Pompeo albo Nataniahu też inspirował Kreml? Rząd urządził tę konferencję po co? Po to abyśmy stracili znowu nasz wizerunek, by nas opluto i zhańbiono. I jeszcze idiotów wraz z niektórymi dziennikarzami zgrywają, mówiąc, że to sukces i o wielkiej roli jaką Polska odgrywa w świecie. Przestańcie kpić.