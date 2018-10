Prof. Andrzej Nowak: Uwaga! Nie obchodzimy 100-lecia Niepodległości

,,Nie obchodzimy teraz 100-lecia niepodległości. Polska nie była niepodległa przez ostatnie 100 lat, co najwyżej przez 50 lat - w czasach II Rzeczypospolitej oraz to, co po 89 roku. Obchodzimy odzyskanie niepodległości'' - przypomina na łamach facebooka prof. Andrzej Nowak.

,,Wcześniej Polska przez 850 lat była niepodległa. Stąd właśnie ogromne znaczenie tej rocznicy. Polska po 850 latach straciła niepodległość i możemy powiedzieć, że przez ponad 100 lat musiała o nią walczyć. Było to niezwykle dramatyczne doświadczenie utraty niepodległości'' - dodaje.

,,Nie można mówić o cudzie odzyskania niepodległości, trzeba mówić o trwającej 100 lat z górą niezwykle ofiarnej pracy i walce o to, żeby ta niepodległość została przywrócona. Nie było tak, że ktoś pstryknął palcami i niepodległość pojawiła się w polskich domach w listopadzie 1918 roku'' - pisze uczony.

,,Cztery pokolenia Polaków - oczywiście nie wszyscy - walczyło o to, by Polaków było więcej'' - stwierdza.