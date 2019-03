Prof. Andrzej Nowak o Nowej Szkole Badań Historii Holokaustu: Napędza ich nienawiść do Polaków

ZERR0 1.3.19 10:45

Ale skąd przekonanie, że Kacowskie oskarżenie "ich także dotyczy"?

Z tego co wiadomi, ich właśnie nie dotyczy. Sama zmiana nazwiska nie zmieni duszy żydowskiego nacjonalisty w duszę Polaka.



BTW interesuje mnie jeden wątek... bo ci nacjonaliści jakby propagują tezę, że to polscy wieśniacy mordowali Żydów... wartało by zgłębić temat, czy aby nie przypisali do Polski tych samych wieśniaków z kresów, którzy to wieśniacy mordowali przede wszystkim Polaków w ramach tworzenia Wielkiej Okrainy.

Gdy widzimy "warsztat" nacjonalistycznych historyków, takie przypisanie wydaje się pewne.

To by był szczyt bezczelności - po raz kolejny zbrodnie UPA OUN zapisać na karb Polaków.