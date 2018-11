Prof. Andrzej Nowak: Nie ma Polski bez Krzyża

Ten sam motyw przewodni nadał swemu opowiadaniu polskiej historii pierwszy pisarz Polak, 80–90 lat po Gallu, tworzący swoją kronikę mistrz Wincenty, wybrany w 1207 r. na biskupa krakowskiego, a od XV w. przezwany Kadłubkiem. Mistrz Wincenty pisał jednak swą kronikę już nie dla dynastii Piastów, ale dla wolnego, niezwyciężonego ludu Lechitów – to on użył tej nazwy jako zamiennika dla określenia „Polacy”. Opisywał ich wspólnotę państwową pojęciem rzeczpospolita, monarchia rządzona prawem stanowionym przez prawowitych władców wybranych przez społeczeństwo, i to pojęcie wyróżniało Polskę wśród sąsiadów – nie było tego pojęcia ani na wschód, ani na zachód od Polski, w każdym razie nie zakorzeniło się tak głęboko u tych sąsiadów, którzy trwali w następnych wiekach wokół Polski. Wprowadził także do historii Polaków pojęcie obywatela, ojczyzny, miłości ojczyzny. Uśmiechamy się czasem, jeśli czytamy u Kadłubka, jak to Lechici-Polacy toczyli w starożytności zwycięskie wojny z odległymi dosyć sąsiadami: z Gallami i z Rzymem, docierając do kraju Partów – Iranu. Ale przyglądając się z pewnym uśmiechem tym opowieściom, jak to Lechici zmusili samego Juliusza Cezara do uznania suwerenności Polski, możemy zastanowić się nad ich sensem. Zwłaszcza, kiedy mistrz Wincenty opisuje starcie wspólnoty wolnych Polaków z samym Aleksandrem Macedońskim. Posłuchajmy, bo ta opowieść określa, moim zdaniem, najgłębiej istotę miejsca Polski między sąsiadami.