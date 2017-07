Prof. Andrzej Nowak: Moskwa, Berlin i fatalny scenariusz dla Polski

Profesor Andrzej Nowak wziął w obronę prezydenta Andrzeja Dudę. W ocenie krakowskiego historyka Prezydent ma doskonałą wiedzę na temat sytuacji Polski. Moskwa i Berlin nie zasypiają gruszek w popiele i niewykluczone, że Andrzje Duda uniemożliwił realizację fatalnego dla Polski scenariusza, wskazuje profesor.

"Gdyby prezydent Andrzej Duda podpisał wszystkie trzy ustawy uchwalonej głosami PiS reformy sądownictwa, wówczas oczywiście byłaby szansa, żeby reforma została przeprowadzona. Była jednak też możliwość zrealizowania innego, fatalnego dla Rzeczypospolitej scenariusza" - ostrzega Andrzej Nowak.

"To totalna opozycja zyskałaby szansę, zgubną dla Polski, przekonania wystarczającej liczby naszych współobywateli do wyjścia na ulice, by w celu obalenia demokratycznej władzy stworzyć skuteczną imitację „rewolucji obywatelskiej”. To nie są błahe sprawy. Zaręczam Czytelnikom tego tekstu, Prezydent ma bardziej poważne i dokładne dane na ten temat niż większość z nas" - zauważa.

"Złowrogie, jednoczesne wystąpienie w ostatnich dniach przeciwko Polsce, przeciwko polskim władzom – Dumy rosyjskiej pod nadzorem Putina oraz nadzorowanych z Berlina kukiełek z Brukseli – powinno jednak nam dać do myślenia, zwłaszcza na kilkanaście miesięcy przed 100 rocznicą odzyskania niepodległości. Ta rocznica przypomina, jak łatwo niepodległość utracić i jak ciężko, krwawo trzeba było o nią walczyć" - pisze wreszcie.

