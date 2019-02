Prof. Andrzej Friszke: Ks. Jankowski był pedofilem-wszyscy to wiemy

Jack Em 25.2.19 9:20

Jankowski być może był wszyscy to wiedzą a dowodów nie ma jest słowo przeciwko słowu to oznacza pomówienia. Że był agentem to prawdopodobne bo decyzje przy okrągłym stoltzu podejmowały wybrane przez Kiszczaka kreatury, zdrajcy TW Ścierwa... naczelna to Bolek Wałęsa i do takich to strzelać to obowiązkowo!