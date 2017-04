Produkty bogate w żelazo - zabijają anemię!!!

reklama

Anemia. Podstępna choroba, która potrafi wyjątkowo utrudnić życie. Na szczęście jest stosunkowo łatwa do zdiagnozowania i leczenia. O anemii możemy mówić, jeżeli w morfologii krwi spada poziom hemoglobiny, liczba czerwonych krwinek oraz wskaźnik hematokrytowy. Najczęściej występuje niedokrwistość spowodowana niedostatecznym poziomem żelaza, choć niektóre rodzaje anemii, takie jak hemolityczna, megaloblastyczna czy aplastyczna występują na skutek poważniejszych przypadłości. Wyróżnia się cztery rodzaje anemii, w zależności od stwierdzonego poziomu hemoglobiny:

- łagodna (HGB 10-12 g/dl);

-umiarkowana (HGB 8-9,9 g/dl);

- ciężka (HGB 6,5 – 7,9 g/dl);

- zagrażająca życiu (HGB poniżej 6,5 g/dl).

Objawy anemii często są przez chorych bagatelizowane, choć kiedy się nasilają, osoby dotknięte tym problemem zaczynają szukać pomocy lekarskiej. We znaki daje się coraz większe zmęczenie mimo wysypiania się, łamliwe włosy, paznokcie, zajady w kącikach ust. Skóra osób dotkniętych anemią z niedoboru żelaza jest blada. Chorzy miewają skłonności do omdleń, często nie są w stanie przejść nawet krótkiego dystansu bez zadyszki. Po postawieniu diagnozy należy ustalić, co spowodowało niedobór żelaza w organizmie oraz niezwłocznie wdrożyć leczenie. Przyczyny anemii z niedoboru żelaza zasadniczo są cztery:

- zbyt mała ilość żelaza w diecie (zwłaszcza u wegetarian czy osób intensywnie odchudzających się);

- nieprawidłowe wchłanianie żelaza;

- zwiększone zapotrzebowanie (karmienie piersią, ciąża, okres intensywnego wzrostu);

- przewlekła, utajona utrata żelaza.

Podstawowym sposobem leczenia anemii jest zwiększenie ilości żelaza w diecie. Należy jak najczęściej sięgać po produkty bogate w ten składnik, a gdy mamy wątpliwości, zasięgnąć porady lekarza.

Najbardziej bogate w żelazo są:

- wieprzowina (zwłaszcza wątroba), wołowina, drób (również wątróbka i podroby);

- jaja (indycze, kacze, gęsie);

- suszone owoce (morele, śliwki);

- warzywa strączkowe (soja, fasola, soczewica);

- otręby (ryżowe, pszenne);

- orzechy i nasiona (sezam i masło sezamowe, nasiona dyni, słonecznika, siemię lniane);

- przyprawy (kminek, nasiona selera, liść laurowy, kurkuma).

9.04.2017, 12:00