Produkowali metamfetaminę, kradli auta. Grupa przestępcza rozbita przez CBŚP

Zlikwidowane 2 laboratoria metamfetaminy oraz dziupla samochodowa, zabezpieczone narkotyki i części samochodowe pochodzące z kradzieży w Niemczech, a to wszystko efekty śledztw prowadzonych przez policjantów CBŚP wspólnie z KWP we Wrocławiu, funkcjonariuszami KAS i Prokuraturą Krajową. Działania przeprowadzono na terenie Dolnego Śląska oraz w Czechach.

Śledztwa prowadzone są przez policjantów wspólnie z prokuratorami Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu. Wszystkie trzy sprawy dotyczą zorganizowanych grup przestępczych zajmujących się wytwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu hurtowych ilości środków odurzających oraz kradzieżami i paserstwem samochodów na terenie Polski i za granicą.

Realizację pierwszej sprawy przeprowadzono na terenie powiatu zgorzeleckiego. Wówczas to, policjanci z Zarządu we Wrocławiu CBŚP, Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu oraz funkcjonariusze dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu i Placówki Straży Granicznej w Zgorzelcu przeszukali mieszkania i pomieszczenia użytkowane przez 4 podejrzanych, których zatrzymano. W trakcie działań na trenie jednego z obiektów znajdowało się „laboratorium metamfetaminy”. Tam też przejęto urządzenia i substancje niezbędne do przeprowadzenia syntezy tego narkotyku. Ale główna skrytka była ukryta w piwnicy. W pomieszczeniu, do którego prowadziło zamaskowane wejście, odkryto 24 tys. tabletek zawierających pseudoefedrynę.