Proces puczystów z GRU. Nowe fakty

Jedna z osób oskarżonych o udział w próbie zamachu stanu w Czarnogórze zbiegła na teren ambasady Serbii. Branka Milic należy do dwunastki, która jest sądzona w Podgoricy. Dwóch domniemanych puczystów jest sądzonych zaocznie. To oficerowie rosyjskiego wywiadu wojskowego. Właśnie ujawniono prawdziwe dane personalne drugiego z nich.

Sprawa Milic może jeszcze bardziej pogorszyć relacje czarnogórsko-serbskie. To z terenu Serbii i z udziałem serbskich nacjonalistów, rosyjskie wywiad wojskowy GRU przygotował i przeprowadził operację, której celem było obalenie prozachodnich władz w Podgoricy. Operacja się nie udała, bo jeden ze spiskowców poinformował o wszystkim czarnogórskie służby. Część puczystów zatrzymano, inni zbiegli do Serbii. W tym dwaj odgrywający kluczową rolę oficerowie GRU. Zostali oskarżeni zaocznie. Dość szybko ustalono prawdziwą tożsamość jednego z nich. Okazało się, że to Eduard Szyszmakow vel Szyrokow. W 2014 roku, gdy był attache wojskowym w Warszawie, został wydalony z Polski za działalność szpiegowską. Po dwóch latach udało się też w końcu ustalić tożsamość drugiego spiskowca z GRU. To Władimir Moisiejew – też pracował w Polsce, w tym samym czasie, co Szyszmakow vel Szyrokow.