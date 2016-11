Priorytety Macierewicza: rozbudowa armii, obrony terytorialnej i modernizacja sił zbrojnych.

reklama

Podczas podsumowania pierwszego roku rządów PiS, Minister Obrony Narodowej, Antonii Macierewicz wskazał priorytety resortu obrony: rozbudowa armii, z uwzględnieniem obrony terytorialnej jako odrębnego rodzaju sił zbrojnych, modernizacja armii oraz zapewnienie skutecznych sojuszy.

Szef MON podziękował też premier Beacie Szydło, Jarosławowi Kaczyńskiemu i wyborcom PiS.

„W tym roku polska armia - i to siły operacyjne - wzrosną o blisko 5000 żołnierzy, a jeżeli doliczyć do tego tworzone właśnie wojska obrony terytorialnej kraju, to będzie ponad 8000 żołnierzy”

– poinformował minister obrony.

„Priorytetem, który mi przyświecał, przyświeca nadal, była rozbudowa sił zbrojnych i ich unowocześnienie”

- oznajmił Macierewicz.

Jak sprecyzował, zapewnienie bezpieczeństwa kraju w sferze obronności sprowadza się do czterech głównych zadań: „rozbudowy i modernizacji armii, zapewnienia skutecznych sojuszy, zbudowania silnego przemysłu obronnego, pogłębiania patriotyzmu, świadomości narodowej, gotowości walki o bezpieczeństwo ojczyzny.”

Jednym z największych zadań, jakie zdaniem ministra Macierewicza stoi przed polską armią, jest rozbudowa obrony terytorialnej oraz przekształcenie jej w odrębny rodzaj sił zbrojnych.

Zmiany w armii są już wprowadzane. Kierownictwo MON zniosło limit 12 lat dla zawodowych szeregowych, oraz limity kursów oficerskich, liczby awansów podoficerskich i oficerskich. Po przeprowadzonym audycie, MON wniosło do prokuratury ponad 350 zawiadomień o popełnieniu przestępstw na szkodę bezpieczeństwa państwa.

