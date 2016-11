Prezydentura Donalda Trumpa szansą wzmocnienia pozycji Polski?

reklama

"Prezydentura Donalda Trumpa nie jest dla Polski zagrożeniem, ale może być szansą na wzmocnienie polskiego bezpieczeństwa i rozwiązanie wielu problemów" - powiedział w rozmowie z "Radiem Maryja" dr Leszek Pietrzak z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Pietrzak zwrócił uwagę, że Trump ma wiele do naprawdy między innymi na kierunku bliskowschodnim, gdzie musi odbudować złe po prezydenturze Obamy relacje z Izraelem oraz z Turcją. Jak wskazał, bardzo ważnym czynnikiem na Bliskim Wschodzie będzie Rosja, lecz nawet jeśli Amerykanie podejmą z Moskwą współpracę, będzie to tylko czasowe.

"Rosja, która ma swoje wpływy i jest bezpośrednio zaangażowana w konflikt w Syrii oraz Stany Zjednoczone. Tutaj dojdzie do czasowego współdziałania Amerykanów i Rosjan, ale to nie będzie trwało długo. Nie jest możliwe zawarcie strategicznego porozumienia między tymi krajami" - powiedział lubelski historyk.

Uczony mówił także o stosunkach amerykańsko-europejskich. Jego zdaniem Trump będzie próbował wymusić na Europejczykach większe zaangażowanie w NATO.

"Obecny prezydent – elekt będzie dążył do przerzucenia części amerykańskich kosztów funkcjonowania NATO na europejskich sojuszników, bo nie wszystkie kraje wydają słynne 2 proc. PKB na swoje armie. Przykładowo, USA przeznaczają 3,6 proc., a Niemcy, Belgia i Luksemburg 1,5 proc. PKB" - powiedział Pietrzak.

Historyk sądzi, że Polacy mają szansę wykorzystać prezydenturę Trumpa do zwiększenia naszego bezpieczeństwa. Może to polegać na przykład na przeniesieniu części amerykańskich instalacji strategicznych z Niemiec nad Wisłę, albo na uzyskaniu jakiejś technologii militarnej, do której inni sojusznicy Ameryki nie mają dostępu. Nie są przekreślone też zdaniem Pietrzaka szanse na zniesienie wiz dla obywateli Rzeczpospolitej.

ol/RadioMaryja.pl

27.11.2016, 14:30