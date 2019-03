Prezydent:Polacy dziękowali za niższy wiek emerytalny

Przepisy przywracające wiek emerytalny wynoszący 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn weszły w życie 1 października 2017 roku. Jest to powrót do stanu sprzed reformy z 2012 roku, która wprowadziła stopniowe podwyższanie wieku emerytalnego do 67 lat bez względu na płeć. Przywrócenie wieku emerytalnego to realizacja obietnicy wyborczej Prawa i Sprawiedliwości. Ustawa zaś była inicjatywą legislacyjną prezydenta Andrzeja Dudy.