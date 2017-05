Prezydent zapowiedział datę referendum konstytucyjnego

reklama

Fot. Youtube reklama

Referendum konstytucyjne, rozpisane przeze mnie za zgodą Senatu, mogłoby się odbyć 11 listopada 2018 r. albo w tym okresie - mówi prezydent Andrzej Duda w wywiadzie dla najnowszego wydania tygodnika "wSieci".

"Wkrótce powołam pełnomocnika ds. związanych z referendum (konstytucyjnego - PAP). Głosowanie, rozpisane przeze mnie za zgodą Senatu, mogłoby się odbyć 11 listopada 2018 r. albo w tym okresie. Chcę, by po raz pierwszy od zmiany ustroju Polacy mogli sami zdecydować, jak ma być ułożone nasze państwo" — powiedział prezydent Andrzej Duda w wywiadzie, którego fragmenty zamieścił portal wPolityce.pl.

Prezydent w wywiadzie odniósł się do okoliczności uchwalenia obecnie obowiązującej ustawy zasadniczej. "Frekwencja w referendum konstytucyjnym wyniosła 42 proc.! Za konstytucją padło niecałe 6 mln 400 tys. głosów, przeciw, mimo niskiej frekwencji – ponad 5 mln. Ja w wyborach prezydenckich dostałem 8 mln 600 tys. głosów, więc mam mocny mandat społeczny do zainicjowania takiej debaty. Przypominam to także tym, którzy dzisiaj obawiają się, że nie uda się zachęcić do głosowania ponad połowy Polaków" – powiedział Andrzej Duda.

ds/Źródło: www.kurier.pap.pl

14.05.2017, 10:45