Prezydent zablokuję ustawę o rekompensacie dla TVP?

Według RP.pl z posunięć Jacka Kurskiego oraz zarządu TVP nie jest zadowolony Andrzej Duda, który ma bardzo wiele zastrzeżeń do działalności mediów publicznych.

Jak twierdzi Michał Kolanko, autor tekstu, prezydent ma negatywny stosunek do TVP ze względu na brak poparcia pomysłu referendum 11 listopada 2018 roku. Zdaniem prezydenta projekt nie był w żaden sposób wsparty przez zarząd. Wspominane jest chociażby pismo wysłane do KRRiT, kiedy to Kancelaria Prezydenta skarżyła serwis "Wiadomości", który pominął w programie pytania referendalne.