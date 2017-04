Prezydent Wrocławia ściągnie do siebie uczelnię Sorosa?!

reklama

Prezydent Wrocławia, Rafał Dutkiewicz, chce ściągnąć do siebie Uniwersytet Środkowoeuropejski, który finansowany jest przez George’a Sorosa. Obecnie znajduje on na Węgrzech. W tej sprawie wystosował list do rektora uczelni.

CEU – Uniwersytet Środkowoeuropejski to uczelnia, której jednym z założycieli jest George Soros, który również ją finansuje. Na Węgrzech działa od roku 1991. Po wprowadzeniu przepisów o szkolnictwie wyższym na początku kwietnia na Węgrzech, uczelnia działa tam nielegalnie.

Teraz CEU ma pół roku na dostosowanie się do przepisów panujących na Węgrzech, jednak otwarcie mówi się już o tym, że najpewniej zmieni po prostu kraj. Zaproszenie do uczelni wysłał Rafał Dutkiewicz, prezydent Wrocławia. Kierował je na ręce rektora CEU. List, jak podkreślił, jest „symbolicznym gestem wsparcia, ale i realnym gestem”. Chwali w nim działalność uczelni orz podstawy ideowo-programowe.

dam/wyborcza.pl,Fronda.pl

