Prezydent w Syndey: ''Zapraszam do Polski! Jest coraz lepiej!''

"To jest świadectwo, kim i jacy państwo tutaj jesteście - jesteście lojalnymi obywatelami Australii, życzliwymi ludźmi, dobrymi sąsiadami, uczciwymi, rzetelnymi pracownikami, przedsiębiorcami i jesteście po prostu szanowani. A jeżeli wy jesteście szanowani, jako Polacy, to za waszą sprawą szanowana jest również Polska" - mówił na spotkaniu z australijską polonią prezydent Andrzej Duda.

"Za to ogromnie wam dziękuję, że takie świadectwo wystawiacie naszemu państwu" - oświadczył prezydent. "Zapraszam do Polski, jest coraz lepiej - może warto pomyśleć o powrocie? Proszę to rozważyć" - powiedział.

W przemówieniu Andrzeja Dudy zdominowane było podziękowaniami za obecność i postawę Polaków w Australii. Zdaniem prezydenta, wystawiają oni najlepsze świadectwo Polsce.

Jednocześnie prezydent zaapelował, aby każdy tam obecny pamiętał skąd pochodzi i czcił tę pamięć - "o tej niezwykłej rzeczy, Rzeczypospolitej, której na imię Polska".

Prezydent przebywający na oficjalnej wizycie w Australii podziękował również organizatorom polskiego życia społecznego. Podkreślił, że bardzo docenia tworzenie przez nich różnego rodzaju stowarzyszeń i inicjatych, które "powodują, że Polacy są razem, nawzajem się umacniają, które powodują także, że ludzie widzą, że my tworzymy wspólnotę".

