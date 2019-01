Prezydent w 5. rzędzie a 'mowa miłości'. Mocny komentarz o. Leona Knabita!

W pogrzebie wzięli udział byli prezydenci i premierzy, ale również przedstawiciele obecnych władz. Uwagę mediów czy też osób, które oglądały transmisję z uroczystości pogrzebowych przykuł fakt, że prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki, wicepremier Piotr Gliński oraz minister zdrowia, Łukasz Szumowski, którzy reprezentowali na pogrzebie polskie władze, siedzieli dopiero w piątym rzędzie. Wśród części Polaków wzbudziło to niesmak. Niektórzy odbierają to jako upokorzenie prezydenta, premiera i ministrów.

"Co to ma wspólnego z mową miłości i szacunku dla Najjaśniejszej Rzeczpospolitej, której majestat uosabia Głowa państwa?"- pytał o. Leon Knabit. Benedyktyn zaznaczył, że ciekaw jest również stanowiska władz kościelnych i urzędników protokołu.

"Pan prezydent pan premier i inni przedstawiciele władz byli tam z autentycznej potrzeby. Miejsce usadzenia prezydenta było nam znane wcześniej. Byłem w kontakcie z organizatorami. To była rzecz, która była nam zakomunikowana jako rzecz istotna dla organizatorów, by było to właśnie to, a nie inne miejsce. Dla pana prezydenta było istotne, by uczestniczyć w pogrzebie"- mówił Szczerski w niedzielę w programie "Woronicza 17" na antenie TVP Info.