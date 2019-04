Prezydent ułaskawi Falentę? Jest odpowiedź rzecznika

"To jest zwykła, standardowa procedura jeżeli chodzi o wnioski o ułaskawienie, które są składane do Pałacu Prezydenckiego. W trybie zwykłym, a tu został przyjęty tryb zwykły, one są przesyłane do Prokuratury Krajowej, która dalej procedurę prowadzi"-tłumaczył w rozmowie z Polską Agencją Prasową prezydencki minister. Błażej Spychalski wskazał, że prezydent będzie oczekiwał teraz na opinię sądu, a nadanie biegu sprawie nie oznacza, że Andrzej Duda zamierza ułaskawić Marka Falentę.