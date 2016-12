Prezydent Ukrainy Poroszenko spotkał się z A. Dudą

Petro Poroszenko, wraz z małżonką Maryną, przyjechał do Warszawy z oficjalną wizytą w związku z przypadającą 2 grudnia 25. rocznicą uznania przez Polskę niepodległości Ukrainy. Warszawa uczyniła to w 1991 roku jako pierwsza stolica na świecie.

Prezydent Ukrainy został przywitany przez prezydenta Polski Andrzeja Dudę. Przywódcy porozmawiają o bezpieczeństwie w regionie, wyborach w USA, europejskiej perspektywie Ukrainy, energetyce oraz kwestiach historycznych.

Szefowie obu państw wezmą też udział w konferencji z cyklu Forum Przywództwa pt. "Polska-Ukraina. Partnerstwo w praktyce. 25-lecie uznania niepodległości Ukrainy przez Polskę".

- Jeżeli chodzi o relacje między narodami polskim i ukraińskim, to tutaj trzeba szukać porozumienia, ale nie można go szukać poza prawdą historyczną. Prawda historyczna musi być wyświetlona. Ona bardzo często jest trudna, ale Ukraina i Ukraińcy, to nie jest jedyny naród, z którym my jako Polacy mamy pewne problemy historyczne - mówił jeszcze w środę prezydent Andrzej Duda.

PROGRAM WIZYTY

Godz. 11.00

Ceremonia oficjalnego powitania Prezydenta Ukrainy z Małżonką

Dziedziniec Pałacu Prezydenckiego

Godz. 11.15

Spotkanie Par Prezydenckich

Pałac Prezydencki, Sala im. Lecha Kaczyńskiego

Godz. 11.30

Spotkanie Prezydenta RP i Prezydenta Ukrainy

Pałac Prezydencki, Sala im. Lecha Kaczyńskiego

Godz. 12.00

Rozmowy plenarne delegacji pod przewodnictwem Prezydenta RP i Prezydenta Ukrainy

Pałac Prezydencki, Sala Obrazowa

Godz. 12.50

Podpisanie dokumentu

Pałac Prezydencki, Sala Kolumnowa

Godz. 12.55

Wypowiedzi Prezydenta RP i Prezydenta Ukrainy dla mediów

Pałac Prezydencki, Sala Kolumnowa

Godz. 16.00

Udział Prezydenta RP i Prezydenta Ukrainy w konferencji w ramach cyklu Forum Przywództwa pt. „Polska-Ukraina. Partnerstwo w praktyce. 25-lecie uznania niepodległości Ukrainy przez Polskę”

Belweder, Sala Konferencyjna

Godz. 20.30

Obiad oficjalny wydawany przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę i Małżonkę na cześć Prezydenta Ukrainy Petro Poroszenki i Małżonki

Pałac Prezydencki, Sala Kolumnowa